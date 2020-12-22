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Ексгравець трьох клубів НБА підсилив одного з лідерів української Суперліги

Київ • УНН

 • 10380 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. БК “Прометей” з Кам’янського підписав американського атакуючого захисника Рашада Вона, передає УНН з посиланням на сторінку агента Мишко Ражнатовича.

Ексгравець трьох клубів НБА підсилив одного з лідерів української Суперліги

24-річний баскетболіст є випускником Невадського університету в Лас-Вегасі (“UNLV”). 2015 року його обрала на драфті НБА під загальним 17-м номером команда “Мілуокі Бакс”, з якою він відіграв 133 матчі.

Свої сили він також пробував у “Брукліні” та “Орландо”, після чого переїхав до Європи. Загалом у НБА Вон провів 139 матчів, набираючи 3,0 очка і роблячи 1,1 підбирання у середньому за 12 хвилин гри.

Минулого сезону Вон грав за боснійський клуб “Ігокеа” в Адріатичній лізі (16,5 очка, 3,7 підбирання за 32,5 хвилини).

Примітно, що нинішній сезон американський захисник розпочинав у чорногорській “Будучності”, але після шести матчів залишив команду.

Додамо, “Прометей” з 9 перемогами в 13 матчах посідає місце в топ-3 Суперліги.

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