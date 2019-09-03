Экс-главе "Минздрава Крыма" продлили домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Днепровский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе "Министерства здравоохранения" Крыма Петру Михальчевскому, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщила прокуратура Крыма в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Сегодня, 3 сентября 2019 года, Днепровский районный суд г. Киева продлил меру пресечения экс-главе Министерства здравоохранения АР Крым обвиняемого в госизмене. Суд продлил подозреваемому меру пресечения на 60 дней в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания в ночное время", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в июле суд освободил из-под стражи бывшего руководителя Министерства здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, изменив ему меру пресечения на домашний арест.
Напомним, в январе 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове. В тот же день ему сообщено о подозрении.
8 января местный суд Херсона избрал меру пресечения Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на 30 суток.