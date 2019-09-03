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6 марта, 19:19 • 112389 просмотра

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6 марта, 17:12 • 123051 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114578 просмотра

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6 марта, 14:10 • 120532 просмотра

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Экс-главе "Минздрава Крыма" продлили домашний арест

Экс-главе "Минздрава Крыма" продлили домашний арест

Киев  •  УНН

 • 11296 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Днепровский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе "Министерства здравоохранения" Крыма Петру Михальчевскому, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщила прокуратура Крыма в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Сегодня, 3 сентября 2019 года, Днепровский районный суд г. Киева продлил меру пресечения экс-главе Министерства здравоохранения АР Крым обвиняемого в госизмене. Суд продлил подозреваемому меру пресечения на 60 дней в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания в ночное время", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в июле суд освободил из-под стражи бывшего руководителя Министерства здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, изменив ему меру пресечения на домашний арест.

Напомним, в январе 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове. В тот же день ему сообщено о подозрении.

8 января местный суд Херсона избрал меру пресечения Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на 30 суток. 

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