Экс-футболист академии “Манчестер Сити” совершил самоубийство

Официальная причина смерти не называется, однако британские СМИ утверждают, что смерть Вистена произошла из-за его депрессии после того, как “Манчестер Сити” принял решение исключить его из академии, поэтому он покончил с собой.

“Манчестер Сити” расстроен, узнав о смерти бывшего игрока академии Джереми Виста. Мы глубоко сочувствуем его семье и друзьям. Наши мысли с вами в это непростое время“, — говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что 17-летний игрок родился в Малави, но вырос в Великобритании, а к “горожанам” присоединился в 2016 году.