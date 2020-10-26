Экс-футболист академии “Манчестер Сити” совершил самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Бывший игрок гранда английского футбола “Манчестер Сити” Джереми Вистен совершил самоубийство, передает УНН со ссылкой на Twitter клуба и британские СМИ.
Официальная причина смерти не называется, однако британские СМИ утверждают, что смерть Вистена произошла из-за его депрессии после того, как “Манчестер Сити” принял решение исключить его из академии, поэтому он покончил с собой.
“Манчестер Сити” расстроен, узнав о смерти бывшего игрока академии Джереми Виста. Мы глубоко сочувствуем его семье и друзьям. Наши мысли с вами в это непростое время“, — говорится в заявлении клуба.
Стоит отметить, что 17-летний игрок родился в Малави, но вырос в Великобритании, а к “горожанам” присоединился в 2016 году.