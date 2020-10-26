Экс-футболист академии “Манчестер Сити” совершил самоубийство

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43784 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65739 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100260 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117526 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95101 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100431 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103379 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Экс-футболист академии “Манчестер Сити” совершил самоубийство

Экс-футболист академии “Манчестер Сити” совершил самоубийство

Киев  •  УНН

 • 16274 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Бывший игрок гранда английского футбола “Манчестер Сити” Джереми Вистен совершил самоубийство, передает УНН со ссылкой на Twitter клуба и британские СМИ.

Официальная причина смерти не называется, однако британские СМИ утверждают, что смерть Вистена произошла из-за его депрессии после того, как “Манчестер Сити” принял решение исключить его из академии, поэтому он покончил с собой.

“Манчестер Сити” расстроен, узнав о смерти бывшего игрока академии Джереми Виста. Мы глубоко сочувствуем его семье и друзьям. Наши мысли с вами в это непростое время“, — говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что 17-летний игрок родился в Малави, но вырос в Великобритании, а к “горожанам” присоединился в 2016 году.

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