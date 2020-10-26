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Ексфутболіст академії “Манчестер Сіті” скоїв самогубство

Ексфутболіст академії “Манчестер Сіті” скоїв самогубство

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Колишній гравець гранду англійського футболу “Манчестер Сіті” Джеремі Вістен скоїв самогубство, передає УНН з посиланням на Twitter клубу та британські ЗМІ.

Офіційна причина смерті не називається, проте британські ЗМІ стверджують, що смерть Вістена сталася через його депресію після того, як “Манчестер Сіті” прийняв рішення виключити його з академії, тому він наклав на себе руки.

“Манчестер Сіті” засмучений, дізнавшись про смерть колишнього гравця академії Джеремі Віста. Ми глибоко співчуваємо його сім’ї і друзям. Наші думки з вами в цей непростий час“, — йдеться у заяві клубу.

Варто відзначити, що 17-річний гравець народився в Малаві, але виріс у Великобританії, а до “містян” приєднався в 2016 році.

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