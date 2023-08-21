Экс-директор детского лагеря сделал ремонт на 3,5 млн грн дороже реальной стоимости
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Бывшего директора загородного детского лагеря «СМИНА» подозревают в растрате средств при закупке материалов для капитального ремонта корпусов лагеря, выявлено завышение цены на почти 3,5 млн грн, сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Детали
Согласно материалам следствия, детский лагерь «СМЕНА» в Киевской области заключил договоры о капитальном ремонте корпусов с частным предприятием. На основании актов выполненных работ на счета подрядной организации были перечислены бюджетные средства.
Однако следствие установило, что подозреваемый подписал акты выполненных строительных работ, в которые были внесены недостоверные сведения о стоимости проведенных работ и расходов. Как результат, стоимость работ и материалов была завышена более чем на 3,5 млн грн.
В настоящее время следствие продолжается, и в ходе его проведения будут оценены действия рабочих подрядной организации.
Напомним
Ранее начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА подозреваютв растрате средств при закупке овощерезок в укрытие Киева. Цена приобретенного оборудования для обработки продуктов оказалась завышенной на почти 300 тысяч гривен.