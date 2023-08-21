Ексдиректор дитячого табору зробив ремонт на 3,5 млн грн дорожче від реальної вартості
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Колишнього директора позаміського дитячого табору «ЗМІНА» підозрюють у розтраті коштів при закупівлі матеріалів для капітального ремонту корпусів табору, виявлено завищення ціни на майже 3,5 млн грн, повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
Деталі
Згідно з матеріалами слідства, дитячий табір «ЗМІНА» у Київській області уклав договори про капітальний ремонт корпусів з приватним підприємством. На підставі актів виконаних робіт на рахунки підрядної організації були перераховані бюджетні кошти.
Однак слідство встановило, що підозрюваний підписав акти виконаних будівельних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості щодо вартості проведених робіт і витрат. Як результат, вартість робіт та матеріалів була завищена на понад 3,5 млн грн.
Наразі слідство продовжується, і в ході його проведення будуть оцінені дії робітників підрядної організації.
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