Овочерізки в укриття за завищеною ціною: чиновниці Дніпровської РДА повідомили про підозру

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Відомо, що підозрювана є відповідальною за закупівлі в управлінні освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації. Вона відповідає за організацію та проведення процедур закупівель, а також за оприлюднення звітів про договори, укладені без використання електронної системи закупівель.

Вона, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі “Обладнання для закладів громадського харчування” (комплекти обладнання для обробки продуктів в укриттях)". Та придбала овочерізки з набором насадок за завищеною ціною на майже 300 тис. грн, що призвело до збитків управлінню освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації на цю суму.

Через це посадовиці було повідомлено про підозру. ЇЇ дії були кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України — розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання про обрання підорюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо

Раніше вже Дніпровська районна державна адміністрація в місті Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів за 890 тисяч гривень, які планувала встановити в укриттях.