Овощерезки в укрытие по завышенной цене: чиновнице Днепровской РГА сообщили о подозрении

Детали

Известно, что подозреваемая является ответственной за закупки в управлении образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации. Она отвечает за организацию и проведение процедур закупок, а также за обнародование отчетов о договорах, заключенных без использования электронной системы закупок.

Она, злоупотребляя своим служебным положением, совершила растрату бюджетных средств во время проведения процедуры закупки “Оборудование для заведений общественного питания” (комплекты оборудования для обработки продуктов в укрытиях)". И приобрела овощерезки с набором насадок по завышенной цене на почти 300 тыс. грн, что привело к убыткам управлению образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации на эту сумму.

Из-за этого должностному лицу было сообщено о подозрении. Ее действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины — растрата чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенной в условиях военного положения.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним

Ранее уже Днепровская районная государственная администрация в городе Киеве досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов за 890 тысяч гривен, которые планировала установить в укрытиях.