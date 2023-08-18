Овощерезки в укрытие по завышенной цене: чиновнице Днепровской РГА сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА подозревают в растрате средств при закупке овощерезки в укрытие Киева. Цена приобретенного оборудования для обработки продуктов оказалась завышенной на почти 300 тыс. грн, сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Детали
Известно, что подозреваемая является ответственной за закупки в управлении образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации. Она отвечает за организацию и проведение процедур закупок, а также за обнародование отчетов о договорах, заключенных без использования электронной системы закупок.
Она, злоупотребляя своим служебным положением, совершила растрату бюджетных средств во время проведения процедуры закупки “Оборудование для заведений общественного питания” (комплекты оборудования для обработки продуктов в укрытиях)". И приобрела овощерезки с набором насадок по завышенной цене на почти 300 тыс. грн, что привело к убыткам управлению образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации на эту сумму.
Из-за этого должностному лицу было сообщено о подозрении. Ее действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины — растрата чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенной в условиях военного положения.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Напомним
Ранее уже Днепровская районная государственная администрация в городе Киеве досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов за 890 тысяч гривен, которые планировала установить в укрытиях.