Экс-чиновники КГГА получили подозрения в схемах с "Октябрьским дворцом" и другим госимуществом

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"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении еще двум бывшим начальникам Главного управления имуществом КГГА, которые незаконно передавали право собственности на государственное имущество профсоюзам. Общая сумма на момент совершения преступлений достигала более 300 миллионов гривен, а в настоящее время стоимость этих объектов в десятки раз больше и достигает миллиардов гривен", - сообщили в ГБР.

Детали

Совместно с работниками СБУ, по данным ГБР, задокументировано, что "начиная с 1992 года и по настоящее время должностные лица Федерации профессиональных союзов Украины и подконтрольных Федерации частных акционерных обществ по предварительному сговору группой лиц незаконно оформляли право собственности на государственное имущество, а затем отчуждали курортно-оздоровительные, спортивные, туристические и другие государственные комплексы". "Чиновники КГГА вопреки требованиям законодательства издавали приказы по оформлению права собственности на имущественные комплексы и объекты недвижимости", - говорится в сообщении.

"В частности должностными лицами незаконно оформлены права собственности на имущественные комплексы/объекты недвижимого имущества, среди них: помещение Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины ("Октябрьский дворец"), туристической гостиницы "Дружба", учебно-спортивная база "Святошин", - сообщили в ГБР.

Чиновникам сообщено о подозрении по факту злоупотребления служебным положением в интересах других юридических лиц, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

ГБР сообщило, что уже передало эти объекты в управление АРМА.

Напомним

Печерский суд арестовал среди прочего "Октябрьский дворец" в 2020 году.