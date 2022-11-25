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Ексчиновники КМДА отримали підозри у схемах з "Жовтневим палацом" та іншим держмайном

Ексчиновники КМДА отримали підозри у схемах з "Жовтневим палацом" та іншим держмайном

Київ • УНН

 • 779120 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань поінформувало, що повідомило про підозри колишнім посадовцям КМДА у незаконній передачі права власності на держмайно, у тому числі "Жовтневий палац", пише УНН.

Цитата

"Працівники ДБР повідомили про підозру ще двом колишнім начальникам Головного управління майном КМДА, які незаконно передавали право власності на державне майно профспілкам. Загальна сума на момент вчинення злочинів сягала понад 300 мільйонів гривень, а на теперішній час вартість цих об’єктів у десятки разів більше і сягає мільярдів гривень", - повідомили у ДБР.

Деталі

Спільно з працівниками СБУ, за даними ДБР, задокументовано, що "починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств за попередньою змовою групою осіб незаконно оформлювали право власності на державне майно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси". "Чиновники КДМА всупереч вимогам законодавства видавали накази з оформлення права власності на майнові комплекси та об’єкти нерухомості", - йдеться у повідомленні.

"Зокрема посадовцями незаконно оформлено права власності на майнові комплекси/об’єкти нерухомого майна, серед них: приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України ("Жовтневий палац"), туристичного готелю "Дружба", учбово-спортивна база "Святошин", - повідомили у ДБР.

Посадовцям повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

ДБР повідомило, що вже передало ці об'єкти в управління АРМА.

Нагадаємо

Печерський суд арештував серед іншого "Жовтневий палац" у 2020 році.

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