Печерський суд арештував Жовтневий палац і санаторій у Конча-Заспі

Відповідно до ухвали, досудовим розслідуванням було встановлено, що відповідно Закону України "Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, що розташовані на території України" службовими особами Федерації професійних спілок України та інших суб'єктів господарської діяльності привласнено ряд об'єктів нерухомого майна державної власності в особливо великих розмірах.

“Накласти арешт на майно, заборонивши суб'єктам державної реєстрації…, суб'єктам державної реєстрації визначених приписами Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо внесення записів, пов'язаних з зміною власника, іпотекодержателя, інших записів, пов'язаних з відступлення права вимоги за договорами забезпечення, а також заборонивши розпорядження щодо наступних об'єктів нерухомого майна”, - йдеться в матеріалах суду.

Арешт стосується понад 20-ти об'єктів нерухомого майна в різних містах України, серед яких, зокрема, Будинок профспілок, Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац), навчально-спортивна база "Святошин", санаторій "Жовтень" в Конча-Заспі тощо.

Нагадаємо, ексдиректора Жовтневого палацу судитимуть за підозрою у заподіянні збитків на 500 тис. гривень.