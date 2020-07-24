Ексдиректора Жовтневого палацу судитимуть за підозрою у заподіянні збитків на 500 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього директора "Міжнародного центру культури і мистецтв профспілок України" (колишній Жовтневий палац), якого підозрюють у заподіянні збитків на суму 500 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора "Міжнародного центру культури і мистецтв профспілок України" (колишній Жовтневий палац) за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, обвинувачений, зловживаючи повноваженнями директора Міжнародного центру, уклав з однією з громадських організацій договір оренди приміщень загальною площею 941 кв.м. При цьому, згідно з актом перевірки та плану БТІ, фактична площа орендованих приміщень становила понад 1400 кв.м.
"За висновками Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, внаслідок протиправних дій ексдиректора Міжнародний центр недоотримав платежів від оренди приміщень на суму понад 500 тис. гривень, що є тяжкими наслідками", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві судитимуть менеджмент "Банку Богуслав" за завдані збитки фінустанові у розмірі 21,6 млн грн.