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Ексдиректора Жовтневого палацу судитимуть за підозрою у заподіянні збитків на 500 тис. гривень

Ексдиректора Жовтневого палацу судитимуть за підозрою у заподіянні збитків на 500 тис. гривень

Київ • УНН

 • 75652 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього директора "Міжнародного центру культури і мистецтв профспілок України" (колишній Жовтневий палац), якого підозрюють у заподіянні збитків на суму 500 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора "Міжнародного центру культури і мистецтв профспілок України" (колишній Жовтневий палац) за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, обвинувачений, зловживаючи повноваженнями директора Міжнародного центру, уклав з однією з громадських організацій договір оренди приміщень загальною площею 941 кв.м. При цьому, згідно з актом перевірки та плану БТІ, фактична площа орендованих приміщень становила понад 1400 кв.м.

"За висновками Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, внаслідок протиправних дій ексдиректора Міжнародний центр недоотримав платежів від оренди приміщень на суму понад 500 тис. гривень, що є тяжкими наслідками", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві судитимуть менеджмент "Банку Богуслав" за завдані збитки фінустанові у розмірі 21,6 млн грн.

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