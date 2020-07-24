Экс-директора Октябрьского дворца будут судить по подозрению в нанесении ущерба на 500 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего директора "Международного центра культуры и искусств профсоюзов Украины" (бывший Октябрьский дворец), которого подозревают в нанесении ущерба на сумму 500 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 6 направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора "Международного центра культуры и искусств профсоюзов Украины" (бывший Октябрьский дворец) по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что согласно материалам следствия, обвиняемый, злоупотребляя полномочиями директора Международного центра заключил с одной из общественных организаций договор аренды помещений общей площадью 941 кв.м. При этом, согласно акту проверки и плана БТИ фактическая площадь арендованных помещений составила более 1400 кв.м.
"По заключению Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, в результате противоправных действий экс-директора Международный центр получил платежей от аренды помещений на сумму свыше 500 тыс. гривен, что является тяжкими последствиями", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве будут судить менеджмент "Банка Богуслав" за нанесенный ущерб финучреждению в размере 21,6 млн грн.