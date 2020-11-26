Печерский суд арестовал Октябрьский дворец и санаторий в Конча-Заспе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева наложил арест на ряд объектов недвижимости, принадлежащих Федерации профсоюзов Украины. Об этом говорится в постановлениях Печерского суда, опубликованных в едином госреестре судебных решений, передает УНН.
В соответствии с постановлением, досудебным расследованием было установлено, что в соответствии с Законом Украины "О предприятиях, учреждениях и организациях союзного подчинения, расположенных на территории Украины" должностными лицами Федерации профсоюзов Украины и других субъектов хозяйственной деятельности присвоено ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах.
"Наложить арест на имущество, запретив субъектам государственной регистрации..., субъектам государственной регистрации определенных предписаниями Закона Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" совершать любые регистрационные и нотариальные действия в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, Государственном реестре прав на недвижимое имущество и реестре прав собственности на недвижимое имущество, Государственном реестре ипотек, Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества о внесении записей, связанных со сменой собственника, ипотекодержателя, других записей, связанных с уступкой права требования по договорам обеспечения, а также запретив распоряжение о следующих объектах недвижимого имущества", - говорится в материалах суда.
Арест касается более 20-ти объектов недвижимого имущества в разных городах Украины, среди которых, в частности, Дом профсоюзов, Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), учебно-спортивная база "Святошин", санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе тому подобное.
Напомним, экс-директора Октябрьского дворца будут судить по подозрению в нанесении ущерба на 500 тыс. гривен.