Экс-чемпион мира выразил готовность провести бой с Усиком за титул WBO
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Бывший чемпион мира британец Джозеф Паркер заявил, что готов выйти в ринг с Александром Усиком в случае, если Джошуа откажется от титула WBO, передает УНН со ссылкой на “Sky Sports”.
Паркер (27-2, 21 КО) в рейтинге WBO идет третьим и считается теневым фаворитом на бой с украинцем в случае, если Всемирная боксерская организация отберет титул у Джошуа, который планирует провести два боя с Тайсоном Фьюри.
“100 процентов, мы примем бой против Усика за титул WBO. Джозеф готов помериться силами с любым из топ-10 ради такого шанса. Мы примем бой в Англии или, потенциально, в Новой Зеландии, если здесь будет хоть немного поддержки от правительства. Все зависит от обязательной защиты и от того, оставит Джошуа место вакантным или нет. А пока мы продолжим побеждать и ухватимся за шанс, когда он подвернется”, — сказал агент Паркера Дэвид Хиггинс.
Отметим, Паркер 11 декабря проведет бой с непобедимым соотечественником Джуниором Фа (18-0, 10 КО). Паркер с 2016 по 2018 годы был обладателем титула WBO.