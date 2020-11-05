Ексчемпіон світу виразив готовність провести бій з Усиком за титул WBO

Паркер (27-2, 21 КО) в рейтингу WBO йде третім і вважається тіньовим фаворитом на бій з українцем у випадку, якщо Всесвітня боксерська організація відбере титул у Джошуа, який планує провести два бої із Тайсоном Ф’юрі.

“100 відсотків, ми приймемо бій проти Усика за титул WBO. Джозеф готовий помірятися силами з будь-яким з топ-10 заради такого шансу. Ми приймемо бій в Англії або, потенційно, в Новій Зеландії, якщо тут буде хоч трохи підтримки від уряду. Все залежить від обов’язкового захисту і від того, залишить Джошуа місце вакантним чи ні. А поки ми продовжимо перемагати і вхопимося за шанс, коли він підвернеться”, — сказав агент Паркера Девід Хіггінс.

Зазначимо, Паркер 11 грудня проведе бій з непереможним співвітчизником Джуніором Фа (18-0, 10 КО). Паркер з 2016 по 2018 роки був володарем титулу WBO.