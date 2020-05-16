Экс-чемпион мира Хэй составил рейтинг ТОП-10 супертяжеловесов в истории бокса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй составил собственную версию рейтинга ТОП-10 лучших боксеров всех времен в весовой категории супертяжеловесов, сообщает УНН со ссылкой на Instagram Хэя.
Во главе рейтинга оказался Мохаммед Али. В тройку также попали Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. За ними места с 4-го по 10-е заняли Джордж Форман, Ларри Холмс, Майк Тайсон, Джо Фрейзер, Сонни Листон, Кен Нортон, Риддик Боу. Таким образом, места Виталию и Владимиру Кличко в рейтинге британца не нашлось.
Примечательно, что в список лучших Хэй включил исключительно боксеров, которые закончили карьеру либо старше 45 лет.
Как сообщалось ранее в УНН, Макгрегор принял вызов на бой от бывшего чемпиона мира по боксу.