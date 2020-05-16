Ексчемпіон світу Хей склав рейтинг ТОП-10 суперважковаговиків в історії боксу

На чолі рейтингу опинився Мохаммед Алі. В трійку також потрапили Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд. За ними місця з 4-го по 10-те посіли: Джордж Форман, Ларрі Холмс, Майк Тайсон, Джо Фрейзер, Сонні Лістон, Кен Нортон, Ріддік Боу. Таким чином, місця Віталію та Володимиру Кличкам в рейтингу британця не знайшлося.

Примітно, що до списку кращих Хей включив виключно боксерів, які закінчили кар'єру і які старші за 45 років.

Як повідомлялося раніше в УНН, Макгрегор прийняв виклик на бій від колишнього чемпіона світу з боксу.