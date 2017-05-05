Экс-замглавы Одесской ОГА будут судить за разгон мирной акции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Следователи прокуратуры области завершили расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Одесской облгосадминистрации по подозрению в причастности к силовому разгону мирной акции 19 февраля 2014 года. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Следователи прокуратуры региона завершили досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации, причастного к организации массовых беспорядков, организации избиения участников мирной акции и журналистов 19 февраля 2014 года вблизи ОГА (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294 , ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Прокуратура области направила обвинительный акт в отношении бывшего чиновника в Приморский районный суд г. Одессы для рассмотрения по существу.
По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами с целью запугивания и подавления мирной акции протеста проевропейски настроенных граждан, организовали доставку в административное здание облгосадминистрации так называемых "титушок".
Разгон мирной акции осуществлялся силами почти 200 привлеченных мужчин, экипированных в защитную амуницию и вооруженных битами, палками и металлическими прутьями. Лица нападающие скрывали под шапками-масками и мотошлемами.
Как сообщал УНН 5 мая, в Одессе заминировали "Привоз".