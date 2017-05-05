Екс-заступника голови Одеської ОДА судитимуть за розгін мирної акції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Слідчі прокуратури області завершили розслідування щодо колишнього першого заступника голови Одеської облдержадміністрації за підозрою у причетності до силового розгону мирної акції 19 лютого 2014 року. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"Слідчі прокуратури регіону завершили досудове розслідування стосовно колишнього першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації, причетного до організації масових заворушень, організації побиття учасників мирної акції та журналістів 19 лютого 2014 року поблизу ОДА (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура області скерувала обвинувальний акт щодо колишнього посадовця до Приморського районного суду м. Одеси для розгляду по суті.
За даними слідства, підозрюваний у змові з іншими особами з метою залякування та придушення мирної акції протесту проєвропейськи налаштованих громадян, організували доставку до адміністративної будівлі облдержадміністрації близько 200 так званих “тітушок”.
Розгін мирної акції здійснювався силами майже 200 залучених чоловіків, екіпірованих у захисну амуніцію та озброєних битками, кийками і металевими прутами. Обличчя нападники приховували під шапками-масками і мотошоломами.
Як повідомляв УНН 5 травня, в Одесі замінували "Привоз".