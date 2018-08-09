Бунтующие в в Лукьяновском СИЗО облили правоохранителей бензином и пытались поджечь - ГПУ

Так, военной прокуратурой Киевского гарнизона осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 129 (угроза убийства), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.



Правоохранители установили, что заключенные "Киевского следственного изолятора", используя средства мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывают давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества и права на имущество, а также готовят организацию массовых беспорядков и призывают к их совершению заключенных этого учреждения.



"В настоящее время в рамках данного уголовного производства проводится обыск в указанном месте предварительного заключения, в ходе которого обнаружено и изъято компьютерную технику, а также запрещенные предметы, в том числе оружие - от самодельных взрывных пакетов до холодного оружия", - сообщили в пресс-службе.



Сообщается, что во время проведения обыска из стороны заключенных и фигурантов уголовного производства оказывалось сопротивление работникам Государственной уголовно-исполнительной службы, военной прокуратуры и Службы безопасности Украины.



"Заключенные угрожали физической расправой и убийством, облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами, в результате чего последними причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.



Сейчас в Единый реестр досудебных расследований вносятся сведения о совершении преступления, предусмотренного ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.



Напомним, 9 августа в "Киевском следственном изоляторе" произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.



