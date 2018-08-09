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Бунтующие в в Лукьяновском СИЗО облили правоохранителей бензином и пытались поджечь - ГПУ

Киев • УНН

 • 11766 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в производстве по факту совершения преступлений заключенными "Киевского следственного изолятора", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Бунтующие в в Лукьяновском СИЗО облили правоохранителей бензином и пытались поджечь - ГПУ

Так, военной прокуратурой Киевского гарнизона осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 129 (угроза убийства), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что заключенные "Киевского следственного изолятора", используя средства мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывают давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества и права на имущество, а также готовят организацию массовых беспорядков и призывают к их совершению заключенных этого учреждения.

"В настоящее время в рамках данного уголовного производства проводится обыск в указанном месте предварительного заключения, в ходе которого обнаружено и изъято компьютерную технику, а также запрещенные предметы, в том числе оружие - от самодельных взрывных пакетов до холодного оружия", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что во время проведения обыска из стороны заключенных и фигурантов уголовного производства оказывалось сопротивление работникам Государственной уголовно-исполнительной службы, военной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

"Заключенные угрожали физической расправой и убийством, облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами, в результате чего последними причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сейчас в Единый реестр досудебных расследований вносятся сведения о совершении преступления, предусмотренного ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

Напомним, 9 августа в "Киевском следственном изоляторе" произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.

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