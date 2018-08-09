Бунтівники у Лук'янівському СІЗО облили правоохоронців бензином та намагались підпалити - ГПУ

Так, військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці встановили, що ув’язнені "Київського слідчого ізолятору", використовуючи засоби мобільного зв’язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинять тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна та права на майно, а також готують організацію масових заворушень та закликають до їх вчинення ув’язнених цієї установи.



"На даний час у рамках даного кримінального провадження проводиться обшук в зазначеному місці попереднього ув’язнення, у ході якого виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, а також заборонені предмети, в тому числі зброю – від саморобних вибухових пакетів до холодної зброї", - повідомили в прес-службі.



Повідомляється, що під час проведення обшуку зі сторони ув’язнених і фігурантів кримінального провадження чинився опір працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, військової прокуратури та Служби безпеки України.



"Ув’язнені погрожували фізичною розправою та вбивством, облили працівників правоохоронних органів бензином та намагались підпалити, а також кидали саморобні вибухові пристрої, начинені металевими предметами, внаслідок чого останнім заподіяно тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.



Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про вчинення злочину, передбаченого ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.



Нагадаємо, 9 серпня у "Київському слідчому ізоляторі відбувся бунт" ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу "Торнадо" після того, як до них прийшли з обшуками.



