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Экс-судью, передававшую данные об "азовцах" в фсб рф, осудили за госизмену - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Экс-судья из Бердянска передавала фсб данные о бойцах «Азова» и перемещении ВСУ. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Экс-судью, передававшую данные об "азовцах" в фсб рф, осудили за госизмену - Генпрокурор

Бывшая судья, передававшая данные о бойцах "Азова" в фсб рф, осуждена за государственную измену, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Весной 2022 года, когда Бердянск оказался под оккупацией, местная судья по собственной инициативе вышла на контакт с представителем спецслужб российской федерации и начала работать на врага. Выполняя задания фсб рф, она собирала и передавала врагу информацию о перемещении украинских военных в Донецкой области, в частности данные о бойцах отдельного отряда специального назначения "Азов"", - сообщил Кравченко.

Также, по данным Генпрокурора, она собирала сведения о работниках судов и медицинских учреждений Бердянска, которые поддерживали Украину.

"Параллельно формировала у коллег лояльность к оккупационным властям и помогала комплектовать штат незаконно созданного в Бердянске псевдоподразделения – "министерства чрезвычайных ситуаций россии"", - продолжил Кравченко.

Спустя некоторое время женщина, по данным Генпрокурора, "выехала на подконтрольную Украине территорию, возглавила один из районных судов Полтавской области и продолжила осуществлять правосудие от имени Украины".

"В мае 2023 года при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры ее незаконные действия были разоблачены. Женщину задержали и сообщили о подозрении, а Высший совет правосудия принял решение о ее увольнении с должности судьи", - отметил Кравченко.

Суд признал женщину виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), и назначил наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей без права залога

- указал Генпрокурор.

"Она знала, что делает. Измена присяге украинскому народу была сознательным выбором. Теперь пришло время отвечать. И так будет с каждым, кто в мантии или без работает на врага. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

Разоблачена схема присвоения квартир умерших, среди подозреваемых экс-судья Тандыр и чиновник Минюста - Генпрокурор08.05.26, 19:15 • 3837 просмотров

Юлия Шрамко

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