Экс-работники пенитенциарки заставляют осужденных вступать в ряды "ДНР" – В.Аброськин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Полиция собрала доказательства о причастности к преступлениям 400 бывших сотрудников управления пенитенциарной службы Донецкой области. Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции - начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Полицией Донецкой области установлена причастность и собрана доказательная база по 400 бывшим сотрудникам управления пенитенциарной службы Донецкой области. Шестеро особенно "заядлых" тюремщиков объявлены в розыск, пятеро - осуждены. Работа в данном направлении продолжается", - сказал В.Аброськин.
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По его словам экс-пенитенциарники заставляют осужденных вступать в ряды незаконных вооруженных формирований "ДНР".
"По словам бывших осужденных, эти предатели показали себя хуже закоренелых преступников - расстреливают и калечат заключенных, выслуживаясь перед "новой властью", таким образом ставят осужденных перед выбором: или страдать и умереть, или пойти на службу в НЗФ "ДНР"", - уточнил В.Аброськин.
На сегодня в "пенитенциарной системе ДНР" работают 2 тыс. 576 человек.