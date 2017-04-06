Экс-работники пенитенциарки заставляют осужденных вступать в ряды "ДНР" – В.Аброськин

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44326 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103334 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158720 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117411 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117128 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112916 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104543 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107146 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103633 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154160 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Экс-работники пенитенциарки заставляют осужденных вступать в ряды "ДНР" – В.Аброськин

Экс-работники пенитенциарки заставляют осужденных вступать в ряды "ДНР" – В.Аброськин

Киев  •  УНН

 • 7226 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Полиция собрала доказательства о причастности к преступлениям 400 бывших сотрудников управления пенитенциарной службы Донецкой области. Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции - начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Полицией Донецкой области установлена ​​причастность и собрана доказательная база по 400 бывшим сотрудникам управления пенитенциарной службы Донецкой области. Шестеро особенно "заядлых" тюремщиков объявлены в розыск, пятеро - осуждены. Работа в данном направлении продолжается", - сказал В.Аброськин.

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По его словам экс-пенитенциарники заставляют осужденных вступать в ряды незаконных вооруженных формирований "ДНР".

"По словам бывших осужденных, эти предатели показали себя хуже закоренелых преступников - расстреливают и калечат заключенных, выслуживаясь перед "новой властью", таким образом ставят осужденных перед выбором: или страдать и умереть, или пойти на службу в НЗФ "ДНР"", - уточнил В.Аброськин.

На сегодня в "пенитенциарной системе ДНР" работают 2 тыс. 576 человек.

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