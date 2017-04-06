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Екс-працівники пенітенціарки змушують засуджених вступати в лави "ДНР" – В.Аброськін

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Поліція зібрала докази про причетність до злочинів 400 колишніх співробітників управління пенітенціарної служби Донецької області. Про це заявив заступник голови Нацполіції - начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

“Поліцією Донеччини встановлена причетність і зібрана доказова база щодо 400 колишніх співробітників управління пенітенціарної служби Донецької області. Шестеро особливо "завзятих“ тюремників оголошені в розшук, п’ятеро — засуджені. Робота в даному напрямку триває”, — сказав В.Аброськін.

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За його словами екс-пенітенціарники змушують засуджених вступати в лави незаконних збройних формувань “ДНР”.

“За словами колишніх засуджених, ці зрадники показали себе гірше закоренілих злочинців — розстрілюють і калічать ув’язнених, вислужуючись перед “новою владою”, таким чином ставлять засуджених перед вибором: або страждати і померти, або піти на службу в НЗФ “ДНР”", — уточнив В.Аброськін.

На сьогодні в “пенітенціарній системі ДНР” працюють 2 тис. 576 осіб.

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