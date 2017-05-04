Экс-СБУшника будут судить за государственную измену

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Управления Службы безопасности Украины - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в городе Севастополе.

В 2014 году подполковник не явился из АР Крым в Центрального управления Службы безопасности Украины для дальнейшего несения службы и перешел на сторону иностранного государства.

Бывший сотрудник СБУ обвиняется в государственной измене и дезертирстве (ч.1 ст.408, ч.1 ст.111 УК Украины).

Как сообщал УНН, экс-заместителю командира севастопольского "Беркута" объявили подозрение в госизмене.