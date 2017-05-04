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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 32290 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Екс-СБУшника судитимуть за державну зраду

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Колишнього співробітника Служби безпеки України судитимуть заочно за зраду Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Екс-СБУшника судитимуть за державну зраду

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Управління Служби безпеки України – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в місті Севастополі.

У 2014 році підполковник не прибув з АР Крим до Центрального управління Служби безпеки України задля подальшого несення служби та перейшов на бік іноземної держави.

Колишній співробітник СБУ обвинувачується в державній зраді та дезертирстві (ч.1 ст.408, ч.1 ст.111 КК України).

Як повідомляв УНН, екс-заступнику командира севастопольського "Беркуту" оголосили підозру в держзраді.

Українські Національні Новини

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