Екс-СБУшника судитимуть за державну зраду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Колишнього співробітника Служби безпеки України судитимуть заочно за зраду Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Управління Служби безпеки України – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в місті Севастополі.
У 2014 році підполковник не прибув з АР Крим до Центрального управління Служби безпеки України задля подальшого несення служби та перейшов на бік іноземної держави.
Колишній співробітник СБУ обвинувачується в державній зраді та дезертирстві (ч.1 ст.408, ч.1 ст.111 КК України).
Як повідомляв УНН, екс-заступнику командира севастопольського "Беркуту" оголосили підозру в держзраді.