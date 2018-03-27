Экс-президент США назвал катастрофой назначения Болтона помощником главы государства по вопросам нацбезопасности

В интервью газете второй по возрасту из ныне живущих американских экс-лидеров (1 октября прошлого года ему исполнилось 93 года) Картер назвал Болтона “воинственной фигурой”, которая поддерживает катастрофические стратегии. “Возможно, одной из самых больших ошибок, которые сделал за время своего пребывания у власти президент США Дональд Трамп, является назначение Болтона, который уже долгое время выступает за войну против Северной Кореи и даже за нападение на Иран. Он был одним из ключевых лиц, повлиявших на решение вторгнуться в Ирак”, — сказал Картер, назвав решение Трампа “катастрофой для страны”.

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Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп 22 марта написал в своем микроблоге в Twitter об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и назначение на эту должность Джона Болтона. Президент сообщил, что “официальное делегирование дел” состоится 9 апреля. Болтон, юрист по образованию, при прежнем американском президенте Джордже Буше-младшем в 2001-2005 годах занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, а в 2005-2006 годах был постоянным представителем США при ООН.