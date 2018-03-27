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Екс-президент США назвав катастрофою призначення Болтона помічником глави держави з питань нацбезпеки

Екс-президент США назвав катастрофою призначення Болтона помічником глави держави з питань нацбезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. 39-й президент США Джиммі Картер вважає призначення Джона Болтона новим помічником глави держави з питань національної безпеки катастрофою для країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету USA Today.

В інтерв’ю газеті другий за віком з нині живих американських екс-лідерів (1 жовтня минулого року йому виповнилося 93 роки) Картер назвав Болтона “войовничої фігурою”, яка підтримує катастрофічні стратегії. “Можливо, однією з найбільших помилок, які зробив за час свого перебування при владі президент США Дональд Трамп, є призначення Болтона, який вже довгий час виступає за війну проти Північної Кореї і навіть за напад на Іран. Він був однією з ключових осіб, що вплинули на рішення вторгнутися в Ірак”, — сказав Картер, назвавши рішення Трампа “катастрофою для країни”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З призначенням Держсекретарем США Помпео місія Волкера по миротворцях стане жорсткішою — політолог

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп 22 березня написав у своєму мікроблозі в Twitter про відставку помічника з національної безпеки Герберта Макмастера і призначення на цю посаду Джона Болтона. Президент повідомив, що “офіційне делегування справ” відбудеться 9 квітня. Болтон, юрист за освітою, при колишньому американському президентові Джорджі Буші-молодшому в 2001-2005 роках обіймав посаду заступника держсекретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки, а в 2005-2006 роках був постійним представником США при ООН.

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