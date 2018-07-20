Экс-президент Южной Кореи получила еще 8 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Суд Южной Кореи приговорил бывшего президента Пак Кын Хе к тюремному заключении еще на 8 лет за злоупотребление государственными средствами и нарушение избирательного законодательства, передает УНН со ссылкой на AP.
Центральный районный суд Сеула в пятницу признал экс-президента виновной в незаконном получении около 3 миллиардов вон (2,6 миллиона долларов) от начальников Национальной разведывательной службы во время ее президентства.
Также суд приговорил Пак Кын Хе к двум годам лишения свободы за нарушение избирательного законодательства - вмешательство в выдвижение кандидата от партии на парламентских выборах в 2016 году.
Теперь экс-президент может провести более трех десятилетий за решеткой. Она уже отбывает 24-летний срок по делу с коррупционным скандалом, который привел к ее отстранению от должности в прошлом году.
Напомним, прокуратура Южной Кореи просила увеличить срок для бывшего президента до 30 лет.