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Екс-президент Південної Кореї отримала ще 8 років в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Суд Південної Кореї засудив колишнього президента Пак Кин Хе до тюремного ув'язнення ще на 8 років за зловживання державними коштами та порушення виборчого законодавства, передає УНН з посиланням на AP.

Центральний районний суд Сеула в п'ятницю визнав екс-президента винною в незаконному отриманні близько 3 мільярдів вон (2,6 мільйона доларів) від начальників Національної розвідувальної служби під час її президентства.

Також суд засудив Пак Кин Хе до двох років позбавлення волі за порушення виборчого законодавства - втручання у висунення кандидата від партії на парламентських виборах в 2016 році.

Тепер екс-президент може провести більше трьох десятиліть за ґратами. Вона вже відбуває 24-річний термін у справі з корупційним скандалом, який привів до її усунення з посади в минулому році.

Нагадаємо, прокуратура Південної Кореї просила збільшити термін для колишнього президента до 30 років.

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