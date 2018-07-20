Екс-президент Південної Кореї отримала ще 8 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Суд Південної Кореї засудив колишнього президента Пак Кин Хе до тюремного ув'язнення ще на 8 років за зловживання державними коштами та порушення виборчого законодавства, передає УНН з посиланням на AP.
Центральний районний суд Сеула в п'ятницю визнав екс-президента винною в незаконному отриманні близько 3 мільярдів вон (2,6 мільйона доларів) від начальників Національної розвідувальної служби під час її президентства.
Також суд засудив Пак Кин Хе до двох років позбавлення волі за порушення виборчого законодавства - втручання у висунення кандидата від партії на парламентських виборах в 2016 році.
Тепер екс-президент може провести більше трьох десятиліть за ґратами. Вона вже відбуває 24-річний термін у справі з корупційним скандалом, який привів до її усунення з посади в минулому році.
Нагадаємо, прокуратура Південної Кореї просила збільшити термін для колишнього президента до 30 років.