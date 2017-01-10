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Экс-президент Германии Р.Герцог умер в возрасте 82 года

Экс-президент Германии Р.Герцог умер в возрасте 82 года

Киев • УНН

 • 8756 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Бывший федеральный президент Германии Роман Герцог умер в возрасте 82-х лет. Об этом во вторник сообщило ведомство федерального президента, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Представитель христианских демократов был избран на должность федерального президента 1 июля 1994 г. и пробыл на нем до 1999 года.

По инициативе Р.Герцога в 1996 году в Германии был введен День памяти жертв Холокоста. Им стало 27 января - день освобождения Красной армией концентрационного лагеря Освенцим. "Память не должна заканчиваться. Она должна напоминать будущим поколениям о необходимости быть бдительными", - заявил президент.

С Р.Герцогом связано начало новой президентской традиции - обращение к гражданам страны с ежегодной "берлинской речью", в которой поднимаются важные общественно-политические темы. В своей первой речи в 1997 году "Прорыв в двадцать первом века" Р.Герцог призвал нацию не застревать в прошлому, не стагнировать в настоящем, а броситься в будущее.

После того, как Р.Герцог ушел из политики, он продолжал активно участвовать в общественной жизни Германии.

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