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Экс-президент Гамбии прихватил с собой более 11 млн долл. госсредств и ряд предметов роскоши

Экс-президент Гамбии прихватил с собой более 11 млн долл. госсредств и ряд предметов роскоши

Киев • УНН

 • 8370 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Бывший президент Гамбии Яйя Джамме за последние недели пребывания в должности украл 11,4 миллиона долларов и грузовым самолетом совершил транспортировки дорогих автомобилей, передает УНН со ссылкой на AFP.

"Гамбия находится в тяжелом финансовом положении. Казна по сути пустая. Это реальное положение дел", - сообщил спецсоветник Маи Ахмад Фатти. О пустой казне говорил и новый президент Адам Барроу, который в четверг вступил в должность в посольстве Гамбии в Сенегале.

По словам М.Фатты, грузовой самолет из Чада за последние несколько часов президентства Я.Джамме вывозил различные предметы роскоши из Гамбии, в том числе автомобили, количество которых неизвестно. Сам Я.Джамме покинул страну в субботу.

Ранее президент Гамбии Я.Джамме передал полномочия и покинул страну.

Как сообщал УНН, Яйя Джамме был президентом Гамбии с 1994 года, а в декабре отказался признать поражение на президентских выборах. Он обжаловал их итоги в суде, после чего его полномочия продлили на три месяца.

Это решение не поддержало Экономическое сообщество стран Западной Африки, которое признало победителем выборов Адама Барроу. Сенегал угрожал начать военную интервенци , если господин Я.Джамме не уйдет вовремя.

Однако Я.Джамме ультиматум проигнорировал. Поэтому в четверг А.Барроу присягнул в Сенегале несмотря на то, что его предшественник не оставил пост и настаивает на своей легитимности.

Действия Я.Джамме единогласно осудил Совет безопасности ООН, после чего Сенегал при поддержке Нигерии направил свои войска на территорию Гамбии.

 

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