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Екс-президент Гамбії прихопив з собою більше 11 млн дол. держкоштів та низку предметів розкоші

Екс-президент Гамбії прихопив з собою більше 11 млн дол. держкоштів та низку предметів розкоші

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Колишній президент Гамбії Яйя Джамме за останні тижні перебування на посаді вкрав 11,4 мільйона доларів і вантажним літаком здійснив транспортування дорогих автомобілів, передає УНН з посиланням на AFP.

“Гамбія знаходиться в тяжкому фінансовому становищі. Казна по суті порожня. Це є реальний стан справ,” — повідомив спецрадник Маї Ахмад Фатти. Про порожню скарбницю говорив і новий президент Адама Барроу, який у четвер вступив на посаду в посольстві Гамбії в Сенегалі.

За словами М.Фатти, вантажний літак з Чаду за останні кілька годин президентства Я.Джамме вивіз різні предмети розкоші з Гамбії, в тому числі автомобілі, кількість яких невідомо. Сам Я.Джамме покинув країну в суботу.

Раніше президент Гамбії Я.Джамме передав повноваження і покинув країну.

Як повідомляв УНН, Яйя Джамме був президентом Гамбії з 1994 року, а в грудні відмовився визнати поразку на президентських виборах. Він оскаржив їхні підсумки в суді, після чого його повноваження продовжили на три місяці.

Це рішення не підтримала Економічна спільнота країн Західної Африки, яка визнала переможцем виборів Адама Барроу. Сенегал погрожував почати військову інтервенцію, якщо пан Я.Джамме не піде вчасно.

Однак Я.Джамме ультиматум проігнорував. Тому в четвер А.Барроу присягнув у Сенегалі не зважаючи на те, що його попередник не залишив пост і наполягає на своїй легітимності.

Дії Я.Джамме одноголосно засудила Рада безпеки ООН, після чого Сенегал за підтримки Нігерії направив свої війська на територію Гамбії.

 

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