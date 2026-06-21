Экс-премьер Польши Лешек Миллер потребовал от Украины возврата танков и МиГов

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал возвращение польских наград украинскими политиками и заявил, что если Украина возвращает ордена, то должна вернуть и военную технику, переданную официальной Варшавой. Об этом польский политик заявил в эфире Polsat News, передает УНН со ссылкой на WP Wiadomości.

Миллер прокомментировал ситуацию в программе "Prezydenci i premierzy" на Polsat News. Речь шла о волне решений украинских политиков отказаться от польских государственных наград в знак солидарности с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Если уже все так разогнались, что возвращают нам то, что получили, то пусть вернут нам МиГи, которые получили, танки и оружие. Это был бы жест, правда?

Отдельно Миллер прокомментировал заявление Зеленского о том, что Орден Белого Орла в прошлом получали противоречивые исторические личности, поэтому он не намерен дискутировать по поводу решения Навроцкого.

По словам польского экс-премьера, Зеленский мог не принимать эту награду раньше, если имел оговорки из-за перечня ее предыдущих кавалеров.

Он мог не принимать этот орден, потому что его получала Екатерина Великая, получал Бенито Муссолини, получал Герхард Шредер. Должен был сказать: нет, нет, поскольку такие люди имеют этот орден, то я очень благодарю. Но он его принял и не капризничал