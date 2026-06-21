Экс-премьер Польши Лешек Миллер потребовал от Украины возврата танков и МиГов
Киев • УНН
Бывший премьер-министр раскритиковал возвращение польских наград украинскими политиками. Он заявил, что Украина должна была бы вернуть и военную технику, переданную Варшавой.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал возвращение польских наград украинскими политиками и заявил, что если Украина возвращает ордена, то должна вернуть и военную технику, переданную официальной Варшавой. Об этом польский политик заявил в эфире Polsat News, передает УНН со ссылкой на WP Wiadomości.
Детали
Миллер прокомментировал ситуацию в программе "Prezydenci i premierzy" на Polsat News. Речь шла о волне решений украинских политиков отказаться от польских государственных наград в знак солидарности с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Если уже все так разогнались, что возвращают нам то, что получили, то пусть вернут нам МиГи, которые получили, танки и оружие. Это был бы жест, правда?
Отдельно Миллер прокомментировал заявление Зеленского о том, что Орден Белого Орла в прошлом получали противоречивые исторические личности, поэтому он не намерен дискутировать по поводу решения Навроцкого.
По словам польского экс-премьера, Зеленский мог не принимать эту награду раньше, если имел оговорки из-за перечня ее предыдущих кавалеров.
Он мог не принимать этот орден, потому что его получала Екатерина Великая, получал Бенито Муссолини, получал Герхард Шредер. Должен был сказать: нет, нет, поскольку такие люди имеют этот орден, то я очень благодарю. Но он его принял и не капризничал
Бывший глава польского правительства уверен: конфликт начала украинская сторона, вспомнив исторические противоречия вокруг событий Второй мировой войны, ОУН и УПА.
Контекст
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла в пятницу, 19 июня.
В субботу, 20 июня, украинский президент заявил, что вернул награду.
После этого от своих польских наград отказались также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также ряд украинских чиновников.
В знак солидарности с Зеленским польские государственные награды решили вернуть, в частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Кирилл Буданов, Игорь Жовква и посол Украины в Польше Василий Боднар.
Напомним
Экс-премьер Украины Владимир Гройсман заявил о возвращении Рыцарского креста Ордена Заслуг Республики Польша, который получил в 2011 году. Он принял это решение в знак солидарности с Украиной и президентом Зеленским.