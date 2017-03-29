Экс-сотрудника "Сбербанка" будут судить на присвоение миллиона гривен

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 40994 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104767 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120181 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179262 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130819 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125265 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117644 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106530 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107559 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103915 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Экс-сотрудника "Сбербанка" будут судить на присвоение миллиона гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Правоохранители завершили досудебное расследование по обвинению бывшего контролера-кассира одного из отделений банка "Ощадбанк" в присвоении более миллиона гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что 41-летняя женщина, занимая должность контролера-кассира в отделении "Ощадбанка" в Обуховском районе, имея полный доступ к информации по счетам вкладчиков банков и самых счетов, в течение 2011-2015 годов путем неоднократной подделки документов и подписей вкладчиков завладела денежными средствами около 90 граждан на 1,2 млн грн.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч.1, 3 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества) УК Украины и ч.1, 3 ст.358 (подделка документов) УК Украины.

Кроме того, после выявленного уголовного преступления банком возвращено вкладчикам их денежные средства в полном объеме, а на обвиняемую, в рамках уголовного производства, заявлен гражданский иск.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, директор Луцкводоканала растратил почти 2 млн грн.

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