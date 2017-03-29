Экс-сотрудника "Сбербанка" будут судить на присвоение миллиона гривен

Установлено, что 41-летняя женщина, занимая должность контролера-кассира в отделении "Ощадбанка" в Обуховском районе, имея полный доступ к информации по счетам вкладчиков банков и самых счетов, в течение 2011-2015 годов путем неоднократной подделки документов и подписей вкладчиков завладела денежными средствами около 90 граждан на 1,2 млн грн.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч.1, 3 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества) УК Украины и ч.1, 3 ст.358 (подделка документов) УК Украины.

Кроме того, после выявленного уголовного преступления банком возвращено вкладчикам их денежные средства в полном объеме, а на обвиняемую, в рамках уголовного производства, заявлен гражданский иск.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, директор Луцкводоканала растратил почти 2 млн грн.