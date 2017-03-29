Екс-працівника "Ощадбанку" судитимуть на привласнення мільйону гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Правоохоронці завершили досудове розслідування за звинуваченням колишнього контролера-касира одного з відділень банку “Ощадбанк” у привласненні більше мільйона гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Встановлено, що 41-річна жінка, займаючи посаду контролера-касира у відділенні “Ощадбанку” в Обухівському районі, маючи повний доступ до інформації по рахункам вкладників банків та самих рахунків, протягом 2011-2015 років шляхом неодноразової підробки документів та підписів вкладників заволоділа грошовими коштами близько 90 громадян на 1,2 млн грн.
Дії правопорушниці кваліфіковано за ч.1, 3 ст.191 (привласнення чи розтрата чужого майна) КК України та ч.1, 3 ст.358 (підроблення документів) КК України.
Крім того, після виявленого кримінального правопорушення, банком повернуто вкладникам їх грошові кошти в повному обсязі, а до обвинуваченої, у рамках кримінального провадження, заявлено цивільний позов.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Як повідомляв УНН, директор Луцькводоканалу розтратив майже 2 млн грн.