Экс-посол Украины в Польше Зварич отказался от государственной награды из-за решения Навроцкого

Посол Украины в Чехии и бывший посол в Польше Василий Зварич отказался от польского ордена «Командорский крест со звездой „За заслуги“», который он получил от президента Анджея Дуды в 2024 году. О своем решении дипломат сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Зварич объяснил свой шаг протестом против решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, а также против того, что он назвал разрушением украинско-польского примирения.

Зеленский отправил Орден Белого Орла обратно президенту Польши "Новой Почтой"

Преданность интересам Украинского государства, честь и достоинство Президента Украины Владимира Зеленского, Вооруженных Сил Украины, моих коллег-дипломатов и свободного и несокрушимого украинского народа, а также глубокое чувство справедливости обязывают меня отказаться от государственной награды Республики Польша – заявил дипломат.

Зварич поблагодарил польских друзей за годы сотрудничества и поддержку Украины, подчеркнув, что его решение не направлено против польского общества.

Зварич раскритиковал решение Навроцкого

Бывший посол назвал лишение Зеленского высшей польской награды «непропорциональным и безответственным» шагом.

Кароль Навроцкий фактически поставил под сомнение десятилетия кропотливой работы, направленной на украинско-польское примирение и взаимопонимание – отметил он.

Дипломат также подчеркнул, что Украина никогда не ставила под сомнение право Польши чтить собственных героев, а потому ожидает такого же отношения к суверенному праву украинцев определять собственную политику исторической памяти.

Союзничество может быть прочным только тогда, когда оно основывается на взаимном уважении, равенстве и признании права каждого народа на собственную память, собственное достоинство и собственных героев – подвел итог Зварич.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия «имени Героев УПА».

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название «имени Героев УПА» в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение лишить Президента Украины ордена Белого Орла — стратегической ошибкой Президента Польши и добавил, что вернет свой Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей».

В Офисе Президента прокомментировали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ранее врученного ему польского ордена Белого Орла. Руководитель ОП Кирилл Буданов назвал это «подарком для московского агрессора», добавил, что Украина даст оценку этому событию, и отказался от собственной польской награды.

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что возвращает польскую награду на фоне решения Президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, дипломат вместе с тем призвал «к откровенному разговору».