Экс-чиновника миграционной службы в Одесской области приговорили к 5 годам лишения свободы

"Бывший чиновник Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области признан виновным во взяточничестве. Решением Киевского районного суда мужчина осужден к 5 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", - отметили в прокуратуре.

Напомним, что указанного должностного лица миграционной службы выявили 8 августа прошлого года при получении неправомерной выгоды.

Чиновник требовал у владелицы фирмы ежемесячно взятку за непривлечение к административной ответственности в виде штрафа за нарушение порядка трудоустройства на ее предприятии иностранца без необходимых документов, а также за избежание административной ответственности указанным сотрудником.