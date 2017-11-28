Экс-чиновника миграционной службы в Одесской области приговорили к 5 годам лишения свободы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Одесской области за систематическое взяточничество бывшего чиновника ГУ ГМС приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Бывший чиновник Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области признан виновным во взяточничестве. Решением Киевского районного суда мужчина осужден к 5 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", - отметили в прокуратуре.
Напомним, что указанного должностного лица миграционной службы выявили 8 августа прошлого года при получении неправомерной выгоды.
Чиновник требовал у владелицы фирмы ежемесячно взятку за непривлечение к административной ответственности в виде штрафа за нарушение порядка трудоустройства на ее предприятии иностранца без необходимых документов, а также за избежание административной ответственности указанным сотрудником.