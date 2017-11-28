Екс-посадовця міграційної служби в Одеській області засудили до 5 років позбавлення волі

"Колишнього посадовця Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області визнано винним у хабарництві. Рішенням Київського районного суду чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що вказаного посадовця міграційної служби викрили 8 серпня минулого року під час отримання неправомірної вигоди.

Посадовець вимагав у власниці фірми щомісячно хабар за не притягнення її до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за порушення порядку працевлаштування на її підприємстві іноземця без необхідних документів, а також за уникнення адміністративної відповідальності вказаним співробітником.