Екс-посадовця міграційної служби в Одеській області засудили до 5 років позбавлення волі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Одещині за систематичне хабарництво колишнього посадовця ГУ ДМС засуджено до 5 років позбавлення волі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
"Колишнього посадовця Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області визнано винним у хабарництві. Рішенням Київського районного суду чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, що вказаного посадовця міграційної служби викрили 8 серпня минулого року під час отримання неправомірної вигоди.
Посадовець вимагав у власниці фірми щомісячно хабар за не притягнення її до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за порушення порядку працевлаштування на її підприємстві іноземця без необхідних документів, а також за уникнення адміністративної відповідальності вказаним співробітником.