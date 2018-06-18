Экс-нападающий "Динамо" Мораес стал игроком "Шахтера"

Соглашение рассчитано на два года. Форвард перешел в клуб на правах свободного агента.



Воспитанник "Сантоса" начал профессиональную карьеру в родном клубе, с которым в 2007 году выиграл Лигу Паулиста. Выступал также за "Понте-Прету" и "Санту-Андре" (оба - Бразилия), "Глорию" (Румыния), "ЦСКА" (Болгария), "Металлург" (Донецк), "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (Китай), "Динамо"(Киев).



Примечательно, что в крайнем чемпионате бразилец защищал цвета главного конкурента "горняков" - "Динамо" (30 игр, 12 голов и 2 ассиста). Всего в чемпионате Украины провел 117 матчей, забил 57 мячей.



Как сообщал УНН, донецкий "Шахтер" пополнил свои ряды 20-летним футболистом - воспитанником "Коринтианса" Майконом.