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Екс-нападник "Динамо" Мораес став гравцем "Шахтаря"

Екс-нападник "Динамо" Мораес став гравцем "Шахтаря"

Київ • УНН

 • 9735 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Ряди чинного чемпіона України "Шахтаря" поповнив нападник з досвідом виступів в чемпіонаті України - Жуніор Мораес, передає УНН з посиланням на прес-службу команди.

Угода розрахована на два роки. Форвард перейшов в клуб на правах вільного агента.

Вихованець "Сантоса" почав професійну кар'єру в рідному клубі, з яким в 2007 році виграв Лігу Пауліста. Виступав також за "Понте-Прету" і "Санту-Андре" (обидва - Бразилія), "Глорію" (Румунія), "ЦСКА" (Болгарія), "Металург" (Донецьк), "Тяньцзінь Цюаньцзянь" (Китай), "Динамо" (Київ).

Примітно, що у крайньому чемпіонаті бразилець захищав кольори головного конкурента "гірників" – "Динамо" (30 ігор, 12 голів і 2 асисти). Загалом у чемпіонаті України провів 117 матчів, забив 57 м'ячів.

Як повідомляв УНН, донецький “Шахтар” поповнив свої ряди 20-річним футболістом — вихованцем “Корінтіанса” Майконом.

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