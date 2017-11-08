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Экс-мэру Николаева избрана мера пресечения

Экс-мэру Николаева избрана мера пресечения

Киев  •  УНН

 • 8078 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Бывшему Николаевскому городскому главе Александру Бердникову, которого подозревают в хищении 2,5 млн долл. США, избрали меру пресечения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда г.Николаева.

“В Центральный районный суд Николаева поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего городского главы Николаева, который занимал эту должность с 1994 по 1998 год. Мужчина подозревается в совершении уголовных преступлений по ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины”, — говорится в сообщении.

В обосновании ходатайства об избрании меры пресечения отмечалось, что человек подозревается в совершении особо тяжкого преступления, может скрываться от органов досудебного расследования и суда, незаконно влиять на свидетелей, потерпевшего, экспертов, препятствовать следствию иным образом.

Однако доказательств возможности длительного укрытия за рубежом, влияния на свидетелей и препятствования расследованию иным образом прокурор в судебном заседании не предоставил.

Подозреваемый свою вину не признавал и просил при избрании меры пресечения учесть его возраст, состояние здоровья, наличие двух несовершеннолетних детей и тот факт, что он появлялся по всем вызовам следствия и суда, а следовательно у него нет намерения уклоняться в дальнейшем.

Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, суд пришел к выводу об обоснованности риска возможного укрытия от следствия, с учетом тяжести наказания, которое грозит подозреваемому в случае доказательства его вины и постановил избрать ему меру пресечения в виде залога в размере 160 тыс. грн, которые необходимо внести на соответствующий счет в течение пяти дней.

Суд разъяснил подозреваемому, что в случае не внесения указанного залога к нему может быть применена более жесткая мера пресечения, а в случае нарушения возложенных на него обязанностей денежные средства будут обращены в доход государства.

Как сообщал УНН, прокуратура Николаевской области сообщила бывшему Николаевскому городскому голове О.Бердникову о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украини.

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