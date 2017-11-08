Екс-меру Миколаєва обрали запобіжний захід

“До Центрального районного суду м.Миколаєва надійшло клопотання слідчого про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо колишнього міського голови м.Миколаєва, який обіймав цю посаду з 1994 по 1998 рік. Чоловік підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.4 ст.190,ч.5 ст.191,ч.3 ст.209,ч.2 ст.366 КК України”, — йдеться у повідомленні.

В обґрунтуванні клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу зазначалось, що чоловік підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілого, експертів, перешкоджати слідству іншим чином.

Проте доказів щодо можливості тривалого переховування за кордоном, впливу на свідків та перешкоджання розслідуванню іншим чином прокурор у судовому засіданні не надав.

Підозрюваний свою провину не визнавав та просив при обранні запобіжного заходу зважити на його вік, стан здоров’я, наявність двох неповнолітніх дітей і той факт, що він з’являвся за усіма викликами слідства та суду, а отже в нього не має наміру ухилятись в подальшому.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думки сторін, суд дійшов висновку про обґрунтованість ризику щодо можливого переховування від слідства, з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному у разі доведення його вини та ухвалив обрати йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 160 тис. гривень, які необхідно внести на відповідний рахунок протягом п’яти днів.

Суд роз’яснив підозрюваному, що у разі не внесення зазначеної застави до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а у разі порушення покладених на нього обов’язків грошові кошти будуть звернуті у дохід держави.

Як повідомляв УНН, прокуратура Миколаївської області повідомила колишньому Миколаївському міському голові О.Бердникову про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу Украіни.