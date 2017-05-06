Экс-кандидата в президенты Беларуси задержали в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Минске в субботу задержали оппозиционера, бывшего кандидата в президенты Владимира Некляева. Об этом сообщила его жена Ольга, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В.Некляева задержали у его дома. Жена оппозиционера предполагает, что причина - участие В.Некляева в шествии против "налога на тунеядство" 17 февраля.
Белорусские правоохранители задержание пока не комментировали.
Во время шествия, организованного в Минске 17 февраля оппозиционерами Владимиром Некляевым и Николаем Статкевичем, митингующие требовали в частности отменить специальный налог для безработных граждан стран.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отложил введение "налога на тунеядство", но акции после этого не прекратились.