Экс-кандидата в президенты Беларуси задержали в Минске

В.Некляева задержали у его дома. Жена оппозиционера предполагает, что причина - участие В.Некляева в шествии против "налога на тунеядство" 17 февраля.

Белорусские правоохранители задержание пока не комментировали.

Во время шествия, организованного в Минске 17 февраля оппозиционерами Владимиром Некляевым и Николаем Статкевичем, митингующие требовали в частности отменить специальный налог для безработных граждан стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отложил введение "налога на тунеядство", но акции после этого не прекратились.