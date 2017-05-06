Екс-кандидата у президенти Білорусі затримали у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Мінську у суботу затримали опозиціонера, колишнього кандидата у президенти Володимира Некляєва. Про це повідомила його дружина Ольга, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
В.Некляєва затримали біля його дому. Дружина опозиціонера припускає, що причина — участь В.Некляєва у ході проти “податку на дармоїдство” 17 лютого.
Білоруські правоохоронці затримання поки не коментували.
Під час ходи, організованої у Мінську 17 лютого опозиціонерами Володимиром Некляєвим і Миколою Статкевичем, мітингувальники вимагали скасувати спеціальний податок для безробітних громадян країн зокрема.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко відтермінував запровадження "податку на дармоїдство", але акції після цього не припинилися.