Экс-главе Обуховского райсуда сообщено о подозрении в неправомерном привлечении к ответственности "автомайдановцев"

Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по фактам вынесения неправосудных решений судьями в января 2014 года в отношении участников мирных акций протеста, что привело к необоснованному их привлечения к административной ответственности, дальнейшего укрытия совершения указанных тяжких преступлений и служебной халатности, а также фактам вмешательства в работу автоматизированную систему документооборота указанного суда по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 375 (постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 1 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) УК Украины.

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В ГПУ сообщили, что в ходе осуществления досудебного расследования сообщено о подозрении бывшему главе Обуховского районного суда Киевской области и одному из судей указанного суда в вынесении неправосудных постановлений, которыми незаконно привлечены к административной ответственности участники автопробега 29 декабря 2013 в президентскую резиденцию "Межигорье" и наложены максимально возможные взыскания в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев, по признакам уголовного преступления предусмотреного ч. 2 ст. 375 УК Украины.

Кроме этого, указанном бывшему председателю суда сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 УК Украины, которые заключались в организации вмешательства в автоматизированную систему документооборота суда и организации вынесения неправосудного решения в отношении участников указанного пробега другим судьей.

Сейчас решается вопрос об избрании указанным лицам мер пресечения. Досудебное расследование продолжается.