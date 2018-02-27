Екс-голові Обухівського райсуду повідомлено про підозру у неправомірному притягненні до відповідальності “автомайданівців”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому голові Обухівського районного суду Київської області у необґрунтованому притягненні до відповідальності учасників автоходи у грудні 2013 до президентської резиденції “Межигір’я”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.
Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження за фактами винесення неправосудних рішень суддями у січні 2014 року стосовно учасників мирних акцій протесту, що призвело до необґрунтованого їх притягнення до адміністративної відповідальності, подальшого укриття вчинення зазначених тяжких злочинів та службової недбалості, а також фактами втручання в роботу автоматизованої системи документообігу вказаного суду за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 375 (Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 1 ст. 376-1 (Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) КК України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ передала до суду справу щодо екс-керівництва поліції Києва за злочини проти “Автомайдану”
В ГПУ повідомили, що у ході здійснення досудового розслідування повідомлено про підозру колишньому голові Обухівського районного суду Київської області та одному з суддів вказаного суду у винесенні неправосудних постанов, якими незаконно притягнуто до адміністративної відповідальності учасників автоходи 29 грудня 2013 до президентської резиденції “Межигір’я” та накладено максимально можливі стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на 6 місяців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.
Крім цього, зазначеному колишньому голові суду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 376-1 КК України, які полягали в організації втручання в автоматизовану систему документообігу суду та організації постановлення неправосудного рішення стосовно учасників вказаної ходи іншим суддею.
Наразі вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.