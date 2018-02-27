Екс-голові Обухівського райсуду повідомлено про підозру у неправомірному притягненні до відповідальності “автомайданівців”

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 168822 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 171065 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 301001 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 211472 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 313205 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 209136 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 236027 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253847 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246379 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136202 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1 м/с
78 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 54652 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 47380 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 133090 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 37517 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 42094 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 133090 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 168819 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 300999 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 313203 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 277835 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 99482 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86664 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123396 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140671 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 146043 перегляди
Актуальне
Екс-голові Обухівського райсуду повідомлено про підозру у неправомірному притягненні до відповідальності “автомайданівців”

Екс-голові Обухівського райсуду повідомлено про підозру у неправомірному притягненні до відповідальності “автомайданівців”

Київ • УНН

 • 7197 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому голові Обухівського районного суду Київської області у необґрунтованому притягненні до відповідальності учасників автоходи у грудні 2013 до президентської резиденції “Межигір’я”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження за фактами винесення неправосудних рішень суддями у січні 2014 року стосовно учасників мирних акцій протесту, що призвело до необґрунтованого їх притягнення до адміністративної відповідальності, подальшого укриття вчинення зазначених тяжких злочинів та службової недбалості, а також фактами втручання в роботу автоматизованої системи документообігу вказаного суду за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 375 (Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 1 ст. 376-1 (Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) КК України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ передала до суду справу щодо екс-керівництва поліції Києва за злочини проти “Автомайдану”

В ГПУ повідомили, що у ході здійснення досудового розслідування повідомлено про підозру колишньому голові Обухівського районного суду Київської області та одному з суддів вказаного суду у винесенні неправосудних постанов, якими незаконно притягнуто до адміністративної відповідальності учасників автоходи 29 грудня 2013 до президентської резиденції “Межигір’я” та накладено максимально можливі стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на 6 місяців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

Крім цього, зазначеному колишньому голові суду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 376-1 КК України, які полягали в організації втручання в автоматизовану систему документообігу суду та організації постановлення неправосудного рішення стосовно учасників вказаної ходи іншим суддею.

Наразі вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$86,843.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.49
Ethereum
$2,001.14