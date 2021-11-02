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Экс-главам ФИФА и УЕФА предъявили обвинения в мошенничестве

Киев • УНН

 • 17081 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Швейцарская прокуратура обвинила Зеппа Блаттера и Мишеля Платини в мошенничестве на 2 миллиона швейцарских франков. По ее данным, этот платеж нанес ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Экс-главам ФИФА и УЕФА предъявили обвинения в мошенничестве

Детали

Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинение в мошенничестве бывшему главе Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Зеппу Блаттеру и экс-руководителю Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини. Как сообщила прокуратура во вторник, 2 ноября, они обвиняются в незаконной организации выплаты 2 миллионов швейцарских франков (около 1,86 миллиона евро) из средств ФИФА в пользу Платини.

Цитата:

"Собранные федеральной прокуратурой доказательства укрепили подозрение в том, что этот платеж Платини был произведен без законных оснований. Он нанес ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини", - говорится в сообщении. Свои выводы прокуратура намерена представить в Федеральный уголовный суд Швейцарии.

Блаттер и Платини утверждали ранее, что 2 миллиона швейцарских франков, перечисленные по распоряжению Блаттера на счет Платини в 2011 году, были вознаграждением за его работу с 1998 по 2002 годы в качестве консультанта Блаттера, который тогда занимал пост главы ФИФА. Однако, по данным прокуратуры, ФИФА еще до этого платежа заплатила Платини за проведенные консультации.

Самый масштабный скандал в истории ФИФА

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американской юстиции швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.

Блаттер и Платини были отстранены арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. Позднее этот срок был сокращен. Блаттер обвинялся, в частности, в растрате и в недобросовестном исполнении служебных обязанностей. Платини - в соучастии в растрате, недобросовестном исполнении обязанностей и подделке документов. Оба отрицают свою вину.

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