Екс-головам ФІФА та УЄФА висунули звинувачення у шахрайстві

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Федеральна прокуратура Швейцарії пред'явила звинувачення в шахрайстві колишньому главі Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Зеппу Блаттеру і екс-керівнику Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішелю Платіні. Як повідомила прокуратура у вівторок, 2 листопада, вони звинувачуються в незаконній організації виплати 2 мільйонів швейцарських франків (близько 1,86 мільйона євро) з коштів ФІФА на користь Платіні.

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"Зібрані Федеральною прокуратурою докази зміцнили підозру в тому, що цей платіж Платіні був проведений без законних підстав. Він завдав шкоди активам ФІФА і незаконно збагатив Платіні", - йдеться в повідомленні. Свої висновки прокуратура має намір представити у федеральний кримінальний суд Швейцарії.

Блаттер і Платіні стверджували раніше, що 2 мільйони швейцарських франків, перераховані за розпорядженням Блаттера на рахунок Платіні в 2011 році, були винагородою за його роботу з 1998 по 2002 роки в якості консультанта Блаттера, який тоді займав пост глави ФІФА. Однак, за даними прокуратури, ФІФА ще до цього платежу заплатила Платіні за проведені консультації.

Наймасштабніший скандал в історії ФІФА

Найбільший в історії ФІФА скандал розгорівся в кінці травня 2015 року, коли в готелі в Цюріху за два дні до виборів президента організації за запитом американської юстиції швейцарська поліція затримала дев'ять високопоставлених чиновників організації за підозрою в корупції. Всього тоді звинувачення були пред'явлені 14 колишнім і чинним футбольним чиновникам.

Блаттер і Платіні були відсторонені арбітражною палатою комітету з етики ФІФА від футбольної діяльності на 8 років. Пізніше цей термін був скорочений. Блаттер звинувачувався, зокрема, в розтраті і в недобросовісному виконанні службових обов'язків. Платіні - у співучасті в розтраті, недобросовісному виконанні обов'язків і підробці документів. Обидва заперечують свою провину.